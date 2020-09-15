Apple Watch nedir? Apple Watch özellikleri nelerdir? Yeni çıkacak Apple Watch Series 6'nın özellikleri açıklandı mı?

Dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olan Apple, Eylül ayı etkinliğini bugün gerçekleştirecek. Etkinlikte 3 yeni ürün tanıtımı yapılacak. Etkinlikte tanıtılacak olan yeni ürünlerden birisi de Apple Watch Series 6'dır. Peki Apple Watch ne demektir, ne zaman çıktı, özellikleri ne tüm detaylar haberimizde...

APPLE WATCH NEDİR?

Apple Watch, Amerikalı bilişim teknolojileri üreticisi Apple Inc. şirketi tarafından tasarlanan, geliştirilen ve pazarlanan Watch OS işletim sistemli bir akıllı saattir. 9 Eylül 2014 tarihinde Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile birlikte tanıtılmıştır. 24 Nisan 2015'te satışa sunulan Apple Watch, iPhone 5 veya daha yeni iPhone modelleriyle kombine olarak kullanılabilmektedir.

APPLE WATCH ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Apple tarafından üretilen Apple Watch, diğer giyilebilir teknoloji ürünleri ile benzeri özellikler içerir. NFC teknolojisini kullanarak Apple Pay ile mobil ödeme, Apple TV'yi uzaktan kontrol etme ve iPhone'un kamerasını uzaktan kontrol edebilme ve bildirimleri iletme başlıca özellikleridir. İki milyondan fazla farklı saat şekli, standart modelin haricinde Sport ve Edition olmak üzere toplamda 3 farklı modeli mevcuttur.

Apple Watch 42 mm paslanmaz çelik kasa ve bileziğe, Apple Watch Sport 42 mm gümüş rengi alüminyum kasa ve spor kordona, Apple Watch Edition ise yine paslanmaz çelik kasa ve 18-karat altın kordona sahiptir. Kordonların birçok çeşidi bulunmaktadır. Birinci nesil Apple Watch Apple S1, ikinci nesil ise Apple S2 yongada sistem'i kullanıyor.

Kullanım şekli dokunmatik olduğu gibi saatin yanındaki döndürülebilir düğme ile saatte yakınlaştırma-uzaklaştırma işlemi yapılabilir, uygulamalardan çıkış yapılabilir.

APPLE WATCH HANGİ YAZILIMI KULLANIYOR?

Apple Watch, Watch OS işletim sistemini kullanır. Apple Watch'taki digital touch (dijital dokunma) özelliği ile diğer Apple Watch kullanıcıları ile Çizim, Walkie-Talkie, Tık ve Kalp atışı şeklinde iletişim kurulabilmektedir. Çizim şeklinde karşı taraf, çizimi canlı olarak izleyebilmekte, Walkie-Talkie'de yerleşik hoparlör ve mikrofon kullanılarak anında ses iletimi yapılabilmekte, Tık ile karşı tarafın bileğine hafif bir bildirim gönderilebilmekte, kalp atışı özelliği ile de kalp atışı diğer Apple Watch kullanıcıları ile paylaşılabilmektedir.

Ayrıca Apple Watch'ta, Hareket, Egzersiz ve Duruş sayaçları da mevcuttur. Hareket'te Apple Watch, geçmiş bilgilerden yola çıkarak günde yakılacak hedef kalori miktarını belirler. Egzersiz'de hızlı yürüme seviyesi ve ötesindeki her aktivite egzersiz olarak tanımlanır. 30 dakikalık egzersiz ile halka tamamlanır. Duruş'ta ise Apple Watch uzun süre oturma durumlarında kullanıcıyı uyarır. Gün boyunca 12 farklı saat içinde en az birer dakika ayakta kalındığında duruş halkası tamamlanır. Antrenmanlarda Apple Watch kullanıcıyı motive eder, ve hedef tamamlandığında başarılar için rozetler kazanılır.

Apple watch 6

APPLE WATCH SERIES 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bugün yapılacak olan etkinlikte Apple Watch Series 6'nın tanıtımı yapılacaktır. Fakat ürün ne zaman çıkacak henüz kesinleşen bir bilgi bulunmamaktadır.

APPLE WATCH SERIES 6 ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

Apple Watch Series 6'nın özellikleri henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman sitemize ekleyeceğiz.

APPLE WATCH 15 EYLÜL 2020 ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Apple Park'ta gerçekleşecek olan etkinliği 15 Eylül 2020 saat 20:00'de online olarak izleyebilirsiniz.

ETKİNLİKTE TANITILACAK OLAN ÜRÜNLER NELERDİR?

Etkinlikte tanıtımı kesinleşen 3 ürün Apple Watch Series 6, iPad Air ve Apple One ürünleridir. Bu ürünlerin henüz yeni özellikleri tanıtılmadı. Fakat Apple Watch saatlerin klasik özellikleri yukarıda paylaştığımız gibidir.