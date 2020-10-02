Apex Legends güncellemesi ile çapraz platform desteği geliyor! Çapraz platform desteği nedir? Apex Legends 6 Ekim güncellemesi

Origin Games ve EA ortaklığı ile sunulan ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, yeni güncellemesi ile yepyeni bir özellik sunacak. Çapraz platform desteği nedir? Apex Legends sistem gereksinimleri neler?

APEX LEGENDS GÜNCELLEMESİ İLE ÇAPRAZ PLATFORM DESTEĞİ GELİYOR | 6 EKİM GÜNCELLEMESİ

EA tarafından ücretsiz bir şekilde sunulan battle royale oyunu Apex Legends'a yeni bir güncelleme geliyor. Yenigüncellemeyle Apex Legends için çapraz platform desteği sunulacak. 2019 yazında açıklanan bu özellikle 6 Ekim 2020 tarihinde beta olarak oyunculara sunulacak.

Çapraz platform desteği, beta etiketiyle 6 Ekim tarihinde Aftermarket Collection Event'ın bir parçası olarak oyuncular için ulaşılabilir olacak.

Apex Legends oyun direktörü Chad Grenier, konuyla ilgili açıklamalar yaparak, beta testine katılımı teşvik etti ve geri dönüş beklediğini söyledi.

ÇAPRAZ PLATFORM DESTEĞİ NEDİR?

Çapraz platform desteği ile oyuncular, bir menüde arkadaşlarını ve hangi platformda oyunu oynadıklarını görebilecek. Oyun içi sesli sohbet özelliği de platformlar arasında çalışacak.

ÇAPRAZ PLATFORM DESTEĞİ NEDEN GEREKLİ?

Çapraz platform desteği, bir yazılımın birden fazla işletim sistemi üzerinde çalışabilmesi anlamına gelmektedir. Çoklu platform üzerinde üzerinde çalışması sağlanabilen ve en az iki farklı işletim sistemi için destek sunan yazılımların tümüne çapraz platform desteğine sahip yazılım olarak adlandırılır.

Çapraz platform desteği sayesinde Xbox One, PlayStation 4 ve Origin ortaklığı da sağlanacak. İlerleyen zamanlarda Steam ve Nintendo Switch oyuncuları bir arada oyun oynayabilecek.

Bunun için kullanıcılar "Arkadaş Bul" seçeneğine tıklayarak platformlar arasında kulalnıcı adı araması yapılabilecek ve arkadaşlık / oyun talebi gönderilebilecek.

APEX LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7

CPU:Intel Core i3-6300 3.8 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

RAM: 6GB

Ekran kartı:NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730

VRAM:1 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7

CPU: Intel i5 3570K veya eşdeğeri

RAM: 8GB

GPU:Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

GPU RAM:8 GB

APEX LEGENDS KAÇ GB?

22 GB