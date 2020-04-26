Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

Aşık Yunus'un türbesi, yüksek apartmanların havalandırma boşluğunda fark edilmeyi bekliyor.

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe görenleri şaşkına çeviriyor. Emirsultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Aşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyor.

Bursa'da, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen Aşık Yunus'un, merkez Yıldırım ilçesinin Karamazak Mahallesi'nde 3 apartmanın arka oda pencerelerinin baktığı havalandırma boşluğunda bulunan türbesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Sadece türbenin yerini bilenlerin ziyaret ettiği Aşık Yunus'un kabristanına havalandırma boşluğuna açılan dar bir koridordan geçilerek ulaşılabiliyor.

Bursalı Aşık Yunus hakkında akademik çalışmaların da yapıldığını belirten Tarih Arşivi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Günay,"Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı'nın dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid'in damadı Emir Sultan Hazretleri'nin talebesidir. O'nun sohbet halkasında bulunmuş, o ortamı teneffüs etmiştir" dedi.

Bursa'nın maneviyat bakımından son derece zengin bir şehir olduğunu, bilindik manevi şahsiyetlerin yanında bilinmeyen bir o kadar da manevi şahsiyetlerin bulunduğunu bunlardan birininde Aşık Yunus Hazretleri olduğunu belirten Günay, Yazar Samet Altıntaş'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme getirdiği Aşık Yunus Hazretlerinin Türbesinin Emirsultan'a giderken Karamazak yokuşu üzerindeki 3 apartmanın havalandırma boşluklarının ortasında yer aldığını anlattı. Dışarıdan türbeyi farketmenin neredeyse imkansız olduğunu aktaran Günay, türbenin Aşık Yunus'a ait olduğunun 17 asrın büyük alimi Niyazi Mısri Hazretlerinin bildirmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Günay, "Aşık Yunus Hazretlerinin,Yunus Emre Hazretlerinden farklı bir şahsiyet olduğuna da dikkat çekerek, "Aşık Yunus Hazretleri, Emirsultan Hazretleri döneminde yaşamıştır. Onun sohbetlerinde bulunup yazdığı şiirler ile ön plana çıkmıştır şuan kendisine ait bildiğimiz şiirler "Mesela 'Sordum Sarı Çiçeğe' ilahisi. En çok bilinen ilahilerden biridir, Şol Cennetin Irmakları' şiirini söylemiştir" Genellikle Yunus Emre'nin diye biliriz ama Aşık Yunus'undur. Burada asıl olan konu Aşık Yunus Hazretlerinin kabrinin bulunduğu mekanın durumudur. Kabrin bulunmuş olduğu yer içler acısı olup bilinmemektedir. Bir an önce gerekli çevre düzenlemesinin yapılıp bilinir bir hale getirilip ziyarete açılması gerekmektedir" diye konuştu.

26 Yıldır Aşık Yunus Hazretlerine komşuluk yaptığını anlatan Erol Aldaş ise 1730 yıllarında yapıldığı bilinen türbenin etrafında daha önce cami ve medrese türü binaların olduğunun söylendiğini, yapıların yıkılmasının ardından Vakıflara ait arazinin satılmasıyla Türbenin bulunduğu bölgeye apartmanların yapıldığını anlattı. Evinin arka camlarının türbeye açılmasından son derece mutlu olduğunu belirten Aldaş, "Evi ilk aldığımda arka camlar yüksekti. Vatandaşlar çekindikleri için camları yüksek yaptırmışlar. Bende evi alınca eskiden küçük olan camları aşağıya doğru açtırdım. Türbeden korkulur mu? Çok memnunum burada olduğuma iyiki de almışız bu daireyi. 5 sene önce Türbenin fayans ve mermer kısımlarını o zamanın başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından bir ziyareti sonrası yaptırıldı. Türbeye bilen geliyor. Yoldan geçip tesadüf görenler geliyor. Uludağ Üniversitesinden de gelenler oldu incelediler binaların kaldırıp türbenin ortaya çıkarılmasını istediler ama bir gelişme olmadı halen bekleniyor" diye konuştu.