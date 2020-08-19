AÖL sınavı açıklandı mı? AÖL sınavı saat kaçta açıklanacak? 2020 açık lise sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açıköğretim Liselerinde okuyan on binlerce öğrenci, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sınavlara katılım gösterdi. 17 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçları açıklanmadı.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre sonuçların 17 Ağustos'ta erişime açılacağı söylendi. Dün de açıklanmayan AÖL sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonucunja göre kişilerin itiraz etme hakkı vardır. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

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