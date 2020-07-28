AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖL bahar dönem sonu sınavları 25 - 26 Temmuz geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler sonuçlarını merak etmeye başladı. Öğrencileri heyecanlandıran açıklama gecikmedi. Yapılan açıklamaya göre AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli olmuş oldu.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı takvime göre AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktır. Öğrenciler 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Öğrenciler AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına "http://aol.meb.gov.tr/" adresinden bakabilecekler. Fakat bunun için 17 Ağustos tarihine kadar sabretmeleri gerekiyor. Sonuçta binlerce kişi sınava girdi ve açıklanması biraz uzun sürebiliyor.

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK Mİ?

Dileyen öğrenciler sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına "http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18" adresinden ulaşabilirsiniz. Bu site üzerinden itiraz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.