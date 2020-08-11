AÖF yeni kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF ikinci üniversiteye kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt şartları

Açıköğretim Fakültesi için kayıtların başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF ikinci üniversiteye kayıt tarihleri ne zaman? İşte, 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF YENİ KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF 2020-2021 eğitim yılı için yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos'ta başlıyor. AÖF yeni kayıtları 15 Ekim'de sona erecek. 16 Ekim'de ise mazeretli kayıtlar alınacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt,Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri duyurusu:

* YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

Açıköğretim Fakültesine bu yıl YKS yeni kayıt ile kaydolmak isteyenler için işlemler 31 Ağustos'ta başlayacak. Kayıtlar için son gün 10 Eylül. Mazeretli kayıtlar ise 11 Eylül'de alınacak.

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Üniversite tarafından yapılan açıklamada, ''YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.'' denild Kaynak: AÖF ikinci üniversite kayıt 2020-2021 ne zaman?AÖF yeni kayıt başvuru tarihleri

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "ÖSYS Yeni Kayıt" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "ÖSYS Yeni Kayıt" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "ÖSYS Yeni Kayıt" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.