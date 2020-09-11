AÖF yaz okulu sınavı açıklandı! 2020 AÖF sınavı CD ile geçilir mi? AÖF harfi notları ve ders geçme notları nedir?

9 Eylül tarihinde biten yaz okulu sınavlarının sonuçları açıklandı. AÖF CD ile geçilir mi? AÖF sonuçları sorgulama ekranı!

11.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:02

Açıköğretim yaz okulu sınavları sonuçları bugün açıklandı. 3 gün içinde açıklanan sınav sonucuna nasıl erişilir? AÖF CD ile geçilir mi? Açıköğretim yaz okulu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

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AÖF HARF NOTLARI, DERS GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.' denilmişti.

Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

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