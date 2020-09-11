AÖF yaz okulu sınavı açıklandı! 2020 AÖF sınavı CD ile geçilir mi? AÖF harfi notları ve ders geçme notları nedir?
9 Eylül tarihinde biten yaz okulu sınavlarının sonuçları açıklandı. AÖF CD ile geçilir mi? AÖF sonuçları sorgulama ekranı!
11.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:02
Açıköğretim yaz okulu sınavları sonuçları bugün açıklandı. 3 gün içinde açıklanan sınav sonucuna nasıl erişilir? AÖF CD ile geçilir mi? Açıköğretim yaz okulu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.
AÖF HARF NOTLARI, DERS GEÇME NOTLARI NEDİR?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.' denilmişti.
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