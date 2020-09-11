AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! 2019-2020 AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama

AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? Online ortamda gerçekleşen 2019 2020 AÖF yaz okulu sınavları sonucuna göre mezun olacak adayların gözü Anadolu Üniversitesi'nden gelecek haberdeydi. AÖF yaz okulu hakkında detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUCU AÇIKLANDI!

Binlerce öğrencinin beklediği yaz okulu sınav sonuçları Anadolü Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sisteminden adayların erişimine açıldı. Üniversitesinin resmi internet adresinde ''Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Yaz Okulu Çevrimiçi (Online) Sınav Sonuçları açıklandı.'' ifadeleri yer aldı.

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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Genellikle dönem içi sınavlarda başarı elde edemeyen öğrencilerin katıldığı AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama için öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenci girişi seçeneği tercih edilir. Ardından e-Devlet veya öğrenci numarası ile giriş yapılarak sınav sonucuna erişim yapılabilir.