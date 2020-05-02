AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF vize sınavı tarihleri ve AÖF online sınav giriş

AÖF bahar dönemi ara sınavlarına girmeye devam eden binlerce aday, aynı zamanda AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da sorguluyor. AÖF sınav giriş nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi'nin internet adresi üzerinden sınav ekranına erişim gerçekleşiyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs'a kadar sürecek.

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AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında yapılmaya devam eden AÖF bahar dönemi ara sınavının sonuçları, sınavlarını tamamlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Ancak AÖF vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı, sonuçlar belli olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Online olarak yapılan AÖF vize sınavına giriş yapmak için www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle sisteme erişim sağlanabilir.

AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

18 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden sınav ekranına giriş yaptıktan sonra 30 dakika içinde sınavın tamamlanması gerekiyor. Ayrıca 20 sorudan oluşan sınav ekranında yalnızca tek soru görünecek.

Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya geçilebilecek. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçilen soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Ünivesitesi AÖF sınav takviminde herhangi bir değişiklik yapılmazsa, sınav tarihleri şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18 - 19 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 Nisan - 7 Mayıs 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı 23 Ağustos 2020