AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavları için son gün 9 Eylül olarak açıklanmıştı. Yaz okulu sınavlarına girecek adaylar, 9 Eylül günü saat 23.59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecekler. AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME 2020

Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme tarihleri 05 Ekim 2020 Pazartesi başlayıp 15 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek. Sonrasında 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.

Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 Cumartesi günü başladı ve 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar 5 gün erişime açık olacak. Sınav değerlendirme işleminin ardından sonuçların bir hafta içinde https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

AÖF ikinci üniversite kayıtları için internet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.