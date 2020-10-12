AÖF DGS kayıt ne zaman? 2020 AÖF kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ne kadar?

Yapılan yeni açıklamaya göre DGS kayıt tarihleri belli oldu. Haberimizde DGS kayıt tarihleri, DGS kayıt işlemleri ve AÖF DGS kayıt için gerekli belgelere ulaşabilirsiniz.

AÖF DGS KAYIT NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi Dikey Geçiş Sınavı kayıtları başlamak üzere. AÖF Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt işlemleri 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü arasında yapılacaktır.

2020 AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Başvuru için ilk önce kayıt ücretini yatırdıktan sonra internet Başvurularınızı https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden yapılmalıdır. Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Adaylar YÖKSİS sisteminde öğrenim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) İnternet Başvuru Belgesi

2) Öğrenci Bilgi Formu

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

4) Öğrenim Belgesi

5) Not Durum Belgesi