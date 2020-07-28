AÖF bölümleri taban puanları açıklandı mı? 2020 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler

TYT, AYT ve YDT puanlarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerini derledik. Binlerce öğrenci ÖSYM'nin açıkladığı YKS sonuçlarının ardından açıköğretim taban puanları 2020'yi sorguluyor. Diğer yandan ''hangi üniversitelerde açıköğretim bölümleri var?'' sorusu da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2020 açıköğretim bölümleri...

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) açıköğretim bölümlerinde eğitim görmek mümkün. Açıköğretimde 2 yıllık bvölümlere girebilmek için YKS'nin TYT oturumundan en az 150 puan almak gerekiyor. 4 yıllık bölümler için ise YKS'nin TYT ve AYT sınavlarından sırayla en az 150 ve 170 puana ulaşılmalı.

Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölüm tercihi için taban puanları öğrenmek isteyen öğrenciler, YÖK Atlas üzerinden 2019 taban puanı, baaşrı sırası ve kontenjan bilgilerine erişebilirler.

YÖK Atlas tercih robotu...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÖF) 2 YILLIK BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi.

Adalet.

Aşçılık.

Bankacılık ve Sigortacılık.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri.

Çağrı Merkezi Hizmetleri.

Çocuk Gelişimi.

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÖF) 4 YILLIK BÖLÜMLER

Felsefe

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Konaklama İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATA AÖF) 2 YILLIK BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Lojistik

Reklamcılık

Özel Güvenlik ve Koruma

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yerel Yönetim

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATA AÖF) 4 YILLIK BÖLÜMLER

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) 2 YILLIK BÖLÜMLER

Adalet

Çoçuk Gelişimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Grafik Tasarımı (Yeni)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve veteriner Sağlık

Marka İletişimi (Yeni)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi (Yeni)

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) 4 YILLIK BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI...