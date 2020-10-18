Antalyaspor - Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep FK maç sonucu! Golleri kim attı?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Antalyaspor - Gaziantep FK maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Antalyaspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1 berabere bitti. Maçın gollerini Antalyaspor'dan 3. dakikada Sidney Sam atarken Gaziantep FK'nın golünü 70. dakikada Furkan Soyalp atmıştır. Maçta toplamda 4 kırmızı kart çıktı.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Maç bugün 18 Ekim Pazar günü saat 16:00 'da oynandı.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇIN HAKEMLERİ KİMDİR?

KORAY GENÇERLER(Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)

BARAN ERASLAN(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN KELEŞ(Dördüncü Hakem)

SUAT ARSLANBOĞA(VAR)

OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

ATİLLA AKSOY(Temsilci)

ENGİN IŞIK(Temsilci)