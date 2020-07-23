Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kırmızı beyazlı takım çıktığı son beş maçın ikisinden galibiyetle dönerken, iki beraberlik ve bir mağlubiyet de yaşadı. Galatasaray ise bu sezon beklediği gibi performans yakalayamadı. Çıktığı son beş karşılaşmanın üçünde mağlup oldu. İşte, Antalyaspor-Galatasaray maçı detayları...

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lig'in son haftasının ilk maçı, Antalyaspor ev sahipliğinde, Galatasaray ile olacak. Karşılaşma 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Antalya Stadyumunda gerçekleşecek. İki takımında 3 puanı almaktan başka çaresi yok.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Cuma günü Antalya'da oynanacak maçın hakemi Suat Arslanboğa olacak. Diğer yandan karşılaşmada Cemal Bingül birinci, Özgür Ertam ikinci yardımcı hakem olarak bulunacak. Maç beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak aktarılacak.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudryashov, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Amilton, Bünyamin Balcı, Jahovic.

Galatasaray: Okan Koçuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Adem Büyük, Emre Akbaba.