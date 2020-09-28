Antalyaspor Denizlispor maçı saat kaçta? Antalyaspor Denizlispor hangi kanalda? Antalyaspor Denizlispor maçı nerede? Denizlispor muhtemel ilk 11'i
28.09.2020 14:06 | Güncelleme: 28.09.2020 14:10
Antalya'da gerçekleşecek müssabakada Antalyaspor Denizlispor maçı bu akşam saat 22.00'da gerçekleşecek. Antalyaspor muhtemel ilk 11'i kimler? Denizlispor muhtemel ilk 11'i kimler?
Antalyaspor Denizlispor maçını Halis Özkahya yönetecek. Peki Denizlispor muhtemel 11'i kimler? Denizlispor Antalyaspor hangi kanalda?
ANTALYASPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor Denzilispor maçı bu akşam saat 22.00'da
DENİZLİSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ
"Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Neven Subotic, Tiago Lopes, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Eren Kıryolcu, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Asım Aksungur, Özgür Çek, Angelo Sagal, Alihan Kalkan, Muris Mesanovic, Hugo Rodallega."
ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11'İ KİMLER?
Boffin- Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Jahovic
Sakat: Serdar, Drole