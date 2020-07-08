Antalya'ye nem çöktü, ufuk görünmez oldu

Antalya'da yüzde 70 seviyesine ulaşan nem sebebiyle kentin üzerini nem bulutları kapladı.

08.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:47

Antalya'da yüzde 70 seviyesine ulaşan nem sebebiyle kentin üzerini nem bulutları kapladı. Nemden bunalan vatandaşlarsa soluğu sahillerde aldı.

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Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkları Temmuz ayı itibariyle artmaya başladı. Kentte hava sıcaklığı haziran ayında 30 derecenin üstüne nadiren çıksa da Temmuz ayında sıcaklıkla birlikte bastıran nem, vatandaşları adeta bunalttı. Sabah saatlerinde yüzde 90'a kadar çıkan nem oranı, öğleden sonra güneşin etkisiyle birlikte yüzde 70'lere düştü. Nemden dolayı kentin üzerini nem bulutları kapladı. Kentin her noktasını gören Kepez Seyir Terası noktasında deniz ve birçok bina görülemez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, Beydağları da sis altında kaldı.

32 dereceye ulaşan kentte nemden bunalan vatandaşlar da soluğu sahilde aldı. Bazı vatandaşlar yakıcı güneşe rağmen güneşlenirken, çoğunluğu denize girerek serinlemeyi tercih etti. - ANTALYA