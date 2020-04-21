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Antalya'da Alman vatandaşı kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman kadın, evinde ölü bulundu.

21.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:04

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman kadın, evinde ölü bulundu.

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Obagöl Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Almanya vatandaşı 51 yaşındaki Sylva Waltraud Umissky'den dört gündür haber alamayan bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Odasında hareketsiz bulunan Umissky'in öldüğü belirlendi.

Umissky'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Umissky'in, 13 Kasım'da aynı evde eşi Ludwrg Reinhold Hilman Hundsdorfor'un (75) uyuduğunu düşünerek, cesediyle iki gün boyunca yaşadığı öğrenilmişti.