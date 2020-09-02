Antalya, 8 ayda 1 milyon 558 bin turistin adresi oldu

"Turizmin başkenti" Antalya'ya, 8 ayda 162 ülkeden 1 milyon 558 bin 737 turist geldi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, turizm temmuzda hareketlenmeye başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta duran uçak seferlerinin normalleşme adımları ile yeniden başlamasıyla 162 ülkeden turist kente geldi.

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine, 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında kente gelen turist sayısının 1 milyon 558 bin 737 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Turizm sektörünün Kurban Bayramı'ndan sonra canlanmaya başladığını dile getiren Yazıcı, "En fazla turistin geldiği ay ağustos. Sadece bu ayda gelen turist sayısı 798 bin 524." dedi.

Antalya'ya gelen turistlerin de büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu belirten Yazıcı, Rusya'nın Antalya ve Türkiye için önemli bir ana pazar olduğunu ifade etti.

Rusya ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasıyla bu pazardan ciddi potansiyelde turistin geldiğini aktaran Yazıcı, "Rusya'dan 8 ayda 483 bin 790 turist geldi, bunun 336 bin 409'u sadece ağustosta geldi." diye konuştu.

"Geçen yıla göre bu ağustosta daha fazla Ukraynalı geldi"

İkinci sırada ise Ukrayna'nın yer aldığını anlatan Yazıcı, 278 bin 945 Ukraynalı turistin, güvenli tatil için Antalya'yı tercih ettiğini bildirdi. Ukrayna'dan sadece ağustosa gelen turist sayısının ise 172 bin 118 olduğunu belirten Yazıcı, "Geçen yılın ağustos ayı rakamlarına göre Ukrayna pazarında yüzde 25'lik bir büyüme görüyoruz." dedi.

Almanya ve İngiltere'nin de Antalya için önemli pazarlar olduğunu dile getiren Yazıcı, en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 8 aylık rakamlara göre Almanya'nın, sadece ağustos ayı rakamlarına göre ise İngiltere'nin üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Almanya'dan 8 ayda 211 bin 119 turistin geldiğini ve bunun 46 bin 557'sinin ağustosta geldiğini belirten Yazıcı, 8 ayda 115 bin 80 misafirin geldiği İngiltere'den, ağustos ayında gelen turist sayısının ise 75 bin 556 olduğunu söyledi.

Vali Yazıcı, kente turist gönderen ülkeler sıralamasında Polonya, Belarus, Moldova, Hollanda, İsviçre, Romanya, Sırbistan ve Fransa'nın da ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

"Oteller yüzde 65 doluluk sınırını aşmıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası programının da turistlerin Antalya'ya gelmesinde etkin rol üstlendiğini bildiren Yazıcı, ülke genelinde sertifika alan otel sayısının büyük bir bölümünün Antalya'da bulunduğuna dikkati çekti.

Vali Yazıcı, şunları söyledi:

"Otellerimiz yüzde 65 doluluk oranına ulaşınca müşteri almıyor, bu hassasiyete özen gösteriyorlar. Turizm tesislerine yönelik rutin denetimlerimiz yapılıyor, çalışanlar da belirtilen kriterlere uyuyor. Havalimanından konaklama tesislerine kadar her alanda detaylı bir şekilde önlemler alınıyor. Güvenli bir ülke ve kent olarak gördükleri için turistler gelmeye devam ediyorlar."

Güvenli ve sağlıklı tatil imajının sürdürülebilmesi için tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, sektörün de dikkatli davrandığını sözlerine ekledi.