Annesi, babası tarafından öldürülen çocuk anneannesinin soyadını kullanacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşandığı eşi tarafından yaklaşık 4,5 yıl önce öldürülen kadının annesi, torununun kendi soyadını kullanabilmesi için açtığı davayı kazandı.

Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya anneanne Ferdağ Gövem ve nüfus müdürlüğü temsilcisi Halil Özen katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, öldürülen Esra Gövem'in 6 yaşındaki kızının soyadının "Gövem" olarak tashihini ve nüfusa bu şekilde tescilini kararlaştırdı.

Ferdağ Gövem, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, torununun velayetinin kendisinde olduğunu söyledi.

Açtıkları davanın içeriği hakkında bilgi veren Gövem, şöyle konuştu:

"Bugün iki ayrı talebimiz vardı; biri çocuğumuzun cezaevine gitmemesi, kişisel ilişkinin kesilmesi, diğeri de soyadı değişikliğiyle ilgili. Kişisel ilişkinin kesilmesi davamız reddedildi. Olabilir, kabul ettik. Soyisim davamız da çok şükür, bize ağır gelen o soyismi silindi, 'Gövem' olarak kabul edildi. Bu bizim için çok iyi oldu. Gerçekten çok sevindim. O soyisim bana çok ağır geliyordu. Normalde hukuki işlemlerde de çok zorlanıyorduk. Ayrıca bir örnek teşkil etmesi açısından bu dava benim için gurur duyucu bir durum. En azından kızımın soyismi olduk artık. Örnek olsun, emsal olsun. Çok sevindirici bizim için."

Temyiz yolunun açık olduğunu belirten Gövem, karşı tarafın karara itiraz edebileceğini sözlerine ekledi.

Edremit ilçesinde 29 Mayıs 2016'da, Tolga Yavaşer, çocuğunu alıp gezdirmek amacıyla yaklaşık 7 ay önce boşandığı 24 yaşındaki Esra Gövem'in Camivasat Mahallesi'ndeki evine gitmiş, evin önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gövem'i bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Esra Gövem, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmamış, Tolga Yavaşer, yargılandığı davada müebbet hapse mahkum edilmişti.