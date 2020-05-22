Annelerini memleketlerine götürürken aynı yerde kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi çevre yolu üzerinde saat 18.45'te meydana geldi. İstanbul'da ikamet eden Nedim Çimen, 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmesi üzerine annesini memleketi Giresun'a götürmek için izin aldı. İstanbul'dan Giresun'a giden Nedim Çimen'in kullandığı 34 YN 4168 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı, refüjdeki çam ağacına çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada Nedim Çimen ile annesi 87 yaşındaki Seher Çimen ile Pamuk Habib yaralandı. Ağır yaralanan anne Seher Çimen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı yerde ilk kazanın hemen ardından ikinci bir kaza daha meydana geldi. Yine İstanbul'da ikamet eden Adem Gürsoy 65 yaş üstüne çıkan izin üzerine annesi 80 yaşındaki Nadiye Gürsoy'u 34 NF 0584 plakalı otomobille İstanbul'dan Giresun'a götürürken aynı yerde kaza yaptı. Kaza yerinde park eden kamyona arkadan çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsün annesi Nadiye Gürsoy ile kızı Esra Gürsoy (26) yaralandı. Her iki kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.