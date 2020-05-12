Anneler Günü'nde kocasını vuran kadının emniyetteki ifadesi

Adana'da Anneler Gününü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralayan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesinde 10 Mayıs gecesi aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada Cengiz A'nın (49) karısı Gizem A. (28) tarafından tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Gizem A. emniyette sorguya alındı. İddiaya göre, Gizem A'nın eski uzman çavuş olan eşinin Anneler Gününü kutlamadığını bu nedenle de tartıştıklarını belirterek, "Tartışma çıkınca silahını çıkartıp benim kafama dayadı. Beni öldürmekle tehdit etti. Ancak ateş etmedi. Ben korkumdan gözlerimi kapattım. Bir süre sonra kocam kafama dayadığı silahı çekyatın üzerine attı. Ben de sinirlenip silahı aldım ve eşime doğrulttum. Eşim bunun üzerine elimdeki silahı almak isterken silah birden patladı. Eşim yaralandı" dediği öğrenildi.

Gizem A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gizem A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Cengiz A'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. - ADANA