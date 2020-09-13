Ankaragücü Erzurumspor karşılaşması hangi kanalda? Ankaragücü Erzurumspor maçı kaç kaç?

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek.

MKE Ankaragücü, hafta başından itibaren Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferlerden 5-6 futbolcunun da yarın sahada olması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ ERZURUMSPOR KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?

13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak.

Ankaragücü ilk 11

Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi

BB Erzurumspor ilk 11

Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed

ANKARAGÜCÜ ERZURUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Ankaragücü - Erzurumspor maçında ilk gol 61. dakikada Jonathan Bolingi tarafından atıldı. Ankaragücü 1-0 öne geçti.