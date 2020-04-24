Ankara iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Ankara İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Ankara iftar saati kaç? Ankara iftar vakti nedir?

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Ankara halkı, imsak vakti 04:18'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Ankara iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Ankara iftar saati kaçta? İşte, Ankara iftar vakti:

24 Nisan Cuma günü Ankara iftar saati:19:43

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN 2020 ANKARA

HADİSLERLE İSLAM

Hz. Âişe"nin rivayet ettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Biriniz yemek yiyeceği zaman "Bismillâh" (Allah"ın adıyla) desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, "Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî" (Başında da sonunda da Allah"ın adıyla) desin."

(T1858 Tirmizî, Et"ıme, 47)

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Câbir b. Abdullah"ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "(Evine girdiğin zaman) besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabını(n ağzını da) ört."

(D3731 Ebû Dâvûd, Eşribe, 22)

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Berâ"dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber (sav) yatağına yattığında, "Allâhümme bismike ahyâ ve bismike emût " (Allah"ım! Senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm. ) buyurur; uykudan uyandığında da "Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba"de mâ emâtenâ ve ileyhi"n-nüşûr " (Canlarımızı aldıktan sonra bizi dirilten Allah"a hamdolsun; diriltmek yalnız ona mahsustur. ) buyururdu.

(M6887 Müslim, Zikir, 59)

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İbn Ömer"in naklettiğine göre, cenaze kabre konulurken Hz. Peygamber (sav) şöyle derdi: "Bismillâhi ve alâ milleti Resûlillâh " [(Seni) Allah"ın adıyla ve Resûlullah"ın dini üzere (kabre koyuyoruz). ]

(İM1550 İbn Mâce, Cenâiz, 38)