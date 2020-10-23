Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

Merakla beklenen Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı normalde bugün yani 23 Ekim Cuma günü saat 20:30 'da başlayacaktı. Fakat rakip takımdaki pozitif koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi . Maç ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Fakat ileriki bir tarihe ertelendi.