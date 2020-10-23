Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?
23.10.2020 20:01 | Güncelleme: 23.10.2020 20:05
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam THY Euroleague maçları başlıyor. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Maç ertelendi mi? Son durum nedir? A. Efes - Asvel maçı niye ertelendi?
Merakla beklenen Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı normalde bugün ekranlara gelecekti. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Peki maç neden ertelendi?
ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı normalde bugün yani 23 Ekim Cuma günü saat 20:30 'da başlayacaktı. Fakat rakip takımdaki pozitif koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi. Maç ileriki bir tarihe ertelenmiştir.
ANADOLU EFES'İN RESMİ AÇIKLAMASI
ANADOLU EFES - ASVEL BASKETBOL MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Maç normalde bu akşam oynanacaktı. Fakat rakip takımda yani Asvel Villeurbanne takımında pozitif Covid-19 vakalarına rastlandığı için ertelenme kararı alındı. Rakip takımın en az 8 oyuncusunun maç kadrosuna alınmayacağı açıklanınca müsabaka ileriki bir tarihe ertelendi.