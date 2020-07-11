Amazon Çalışanlarına TikTok Kullanmayı Yasakladı!

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden birisi olan Amazon, şirket çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı. Çalışanlarına bir e-posta gönderen ABD merkezli Amazon, çalışanlarının ByteDance tarafından geliştirilen TikTok'u kullanmalarını yasakladı. Amazon çalışanları TikTok kullanamayacak!

ABD'de yapılan açıklamada Çin yapımı sosyal medya uygulamalarının yasaklanacağı söylenmişti. Özellikle TikTok'un üzerinde duran yetkililer, Amazon'u harekete geçirdi bile. Amazon çalışanlarına gönderdiği e-posta ile, çalışanlarının TikTok uygulamasını kullanmalarını yasakladı.

Güvenlik nedeniyle, Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasının yasak olduğunu belirten Amazon, çalışanlarından TikTok'u silmelerini talep etti. Güvenlik açıkları nedeniyle TikTok kullanılmasını yasaklayan Amazon, görünüşe göre TikTok'u bir tehlike olarak görüyor. Bakalım ABD'de bu tür başka uygulamalar yasaklanacak mı.