Altun: 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ana hedef, 'Erdoğansız bir Türkiye' özlemiydi
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "FETÖ ve arkasındaki güçlerin 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ana hedefleri, 'Erdoğansız bir Türkiye' özlemiydi.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "FETÖ ve arkasındaki güçlerin 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ana hedefleri, 'Erdoğansız bir Türkiye' özlemiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir Türkiye, ülkemizin düşmanlarının tam da istediği bir Türkiye olacaktı. Çünkü kolay hükmedilen, vesayet odaklarının balans ayarı verdiği, medyanın milletin iradesine yön çizebildiği, hedefleri olmayan bir Türkiye istiyorlardı" dedi.
İletişim Başkan Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Lacivert Dergisi'ne konuştu. Altun, 15 Temmuz'un en önemli yanının, ordu içine sızmış FETÖ mensuplarının kalkıştığı darbe teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendi iradesine sahip çıkan millet tarafından püskürtülmüş olması olduğunu bildirdi. Bunun Türkiye için olduğu gibi dünya için de emsalsiz bir zafer olduğuna vurgu yapan Altun, 15 Temmuz darbe girişimi hiç kuşkusuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsü olduğuna dikkat çekti. Altun, "Küresel güç merkezleri, Türkiye'nin içine kapanık, bölgesinde pasif, ekonomisi IMF'den sorulan, teknolojisi ve savunma sanayisi olmayan, üretmeyen, terörün her türlüsüyle uğraşarak atılım gerçekleştiremeyen bir ülke olmasını istiyorlar. 2002'den sonra yapılan atılımlar, demokratikleşme çalışmaları, yerli ve milli savunma hamlesi, IMF'ye borcun kapatılması, siyasi ve ekonomik istikrar, bu güç merkezlerini ziyadesiyle rahatsız etti. Tüm bu gelişmeleri hayata geçiren seçilmiş iktidarın önünü kesmek için vesayet odakları devreye girdi. FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C terör örgütleri devreye sokuldu. Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi, MİT tırları kumpası, çukur terörü gibi yollara başvurdular. Ekonomik saldırılar gerçekleştirdiler. 15 Temmuz darbe girişimi de FETÖ'nün dış ve küresel güçlerin desteğiyle kalkıştığı bir işgal adımıydı. Türkiye'yi eskisi gibi dizayn edemeyeceklerini anlayanlar, senaryosunu yazdıkları ve içerdeki maşalarınca hayata geçirilen olaylar da ülkemizin atılımlarını durduramayınca bu sefer 40 yıldır sinsice besledikleri, her alanda aktif kullandıkları FETÖ militanlarınca kanlı darbe teşebbüsünde bulundular" diye konuştu.
Altun ayrıca, 15 Temmuz günü can veren şehitlerin aziz hatırasını yaşatmaya, gazilerin kahramanlığını, milletin dik duruşunu anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.