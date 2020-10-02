Altın Portakal Film Festivali ne zaman başlıyor? Altın Portakal Film Festivali biletleri nasıl alınır? Altın Portakal Film Festivali'ne katılım şartı!

3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde, cephesi olmayan bir savaşın kahramanları olan sağlık çalışanları var. Peki, Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Altın Portakal Film Festivali biletleri nasıl alınır? Altın Portakal Film Festivali filmleri neler?

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

57. si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni Ekim'de başlayacak. 3-10 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek yarışta 47 film başvuruda bulundu.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Festival biletleri biletix üzerinden ve bugün itibariyle Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden satışa sunuldu. Festival bilet ücretleri indirimli 3 TL ve tam 5 TL. Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında gerçekleşecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film Yarışması gösterimleri ücretsiz olacak.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ FİLMLERİ NELER?

Film kategorisinde önemli yere sahip Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak dokuz film (Çatlak, "Dersaadet Apartmanı, Dirlik Düzenlik, Flaşbellek, Gelincik, İnsanlar İkiye Ayrılır, Kar Kırmızı, Koku ve Kumbara) aynı zamanda dünya prömiyerlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacaklar.

Çatlak / Fikret Reyhan

Dersaadet Apartmanı / Tankut Kılınç

Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik

Flaşbellek / Derviş Zaim

Gölgeler İçinde / Erdem Tepegöz

Hayaletler / Azra Deniz Okyay

İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin

Kar Kırmızı/ Atalay Taşdiken

Koku / Barış Gördağ, Yasin Çetin

Kumbara / Ferit Karol

Ölü Ekmeği / Reis Çelik

Gelincik