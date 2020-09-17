Altın Palmiye Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Altın Palmiye Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Koronavirüs salgınından dolayı ertelenen gecede onur ödülleri; Demet Akbağ, Ali Eyüboğlu ve Fatih Altaylı'ya verilecek.
Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden, bu yıl yedincisi düzenlenecek olan 'BİG Golden Palm Awards' (Altın Palmiye Ödülleri), kasım ayına ertelendi. Koronavirüs salgınından dolayı ertelenen 'bol yıldızlı' gece, yine Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleşecek.
DİLAY KORKMAZ VE JESS MOLHO SUNACAK
Geleneksel hale gelen BİG Golden Palm Awards'te bu yıl organizasyonun internet sitesi üzerinden yaklaşık 2.5 milyon oy kullanıldı. Dilay Korkmaz ve Jess Molho'nun sunacağı rüya organizasyonda, halk oylarıyla belirlenen ünlü isimler, 'Altın Palmiye'lerine kavuşacak. Özbekistan Merkezli Brand Investment Group ana sponsorluğunda, Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Shukhrat Khurramov ve Big Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ev sahipliğindeki 7. BIG Golden Palm Awards Gala Gecesi'nde, iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim boy gösterecek. Şebnem Schaefer'ın kırmızı halı röportajlarını yapacağı görkemli gecede, 'Onur Ödülleri' ve 'Özel Ödüller' dışında, 38 kategoride ünlü isimler ödüllerine kavuşacak.
NEDİM DELİBAŞ: ALTIN PALMİYE'Yİ DÜNYA SAHNESİNE TAŞIYACAĞIZ
Gecenin ev sahiplerinden Big Creative Yönetim Kurulu Başkanı ünlü iş adamı Nedim Delibaş, "Altın Palmiye Ödülleri'ni Türkiye'de daha da çok yükselteceğiz. Pandemi süreci geçtikten sonra çok daha ileri hedeflere doğru yol alacağız. 2022 yılında EXPO Dubai'de Altın Palmiye Ödülleri'ni düzenleme gibi bir planımız var. Bununla ilgili görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam ediyor. BİG Golden Palm Awards'ü dünya sahnesine taşıyacağız" diye konuştu.
DÜNYACA ÜNLÜ STARLAR SAHNEDE
Dünyaca ünlü popstarlar 'I Lost You' şarkısı ile dillere düşen Havana grubu tam ekip olarak gecede yer alırken, 'Back To Me' şarkısı ile dünya müzik listelerini sallayan Eneli'nin performanslarıyla sahne alacağı ve dünyaca ünlü şarkıcı Dharia geceye özel repertuarıyla şarkılarını seslendireceği bol yıldızlı organizasyonda, konuklar unutulmaz bir gece yaşayacak. Türkiye'nin en ünlü isimlerinin bir araya geleceği etkinlikte, ödül alacak olan isimler ise şöyle:
Altın Palmiye Özel Ödülleri: Halit Ergenç, Murat Yıldırım, Necati Şaşmaz, Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli.
Onur Ödülleri: Demet Akbağ, Ali Eyüboğlu ve Fatih Altaylı.
Ödüller:
Yılın Rock Müzik Sanatçısı: Haluk Levent
Yılın Rap Müzik Sanatçısı: Norm Ender
Yılın Komedi Filmi: Baba Parası
Yılın Komedi Oyuncusu: Ahmet Kural – Murat Cemcir
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ
Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Farah Zeynep Abdullah
Yılın Şarkısı Ödülü: Mustafa Ceceli & Irmak Arıcı – Gün Ağarmadan
Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı: Irmak Arıcı
Yılın Düeti: Bilal Sonses & Bengü - İçimden Gelmiyor
Yılın Aksiyon Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yılın TV Dizisi: Kuruluş Osman
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Ebru Şahin
Yılın Yapımcısı: Mehmet Bozdağ
Yılın Erkek Fantezi Sanatçısı: Bülent Serttaş
Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı: Sevcan Orhan
Yılın Sinema Filmi: 7 Koğuştaki Mucize
Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi: Güneşi Gördüm - Mahsun Kırmızıgül
Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Cem Belevi
Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener
Yılın Kadın Fantezi Sanatçısı: Kibariye
Yılın Kadın Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Aslı Hünel
Yılın Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül
Yılın Tiyatro Oyunu: Amedeus
Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu: Okan Bayülgen
Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu: Serenay Sarıkaya
Yılın Televizyoncusu: Acun Ilıcalı - TV8
Yılın Televizyon Kanalı: Kanal D
Yılın Kadın Kuşağı Programı: Hayatta Her Şey Var – Beyaz Tv
Yılın Haber Programı: Akıl Çemberi - CNN Türk
Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik
Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir
Yılın Yarışma Programı: Master Chef - TV8
Yılın Kültür Sanat Programı: Gece Gündüz Ntv
Yılın Hafta Sonu Programı: Burası Haftasonu - Habertürk
Yılın Haber Kanalı: Ntv
Yılın Magazin Programı: Magazin D
Yılın Realty Show Programı: Kuaförüm Sensin
İş Dünyası Ödülleri:
Yılın Girişimcisi: Ayşegül Özdemir
Yılın İş adamı: Ali Koç
Yılın Moda Markası: Lagranze