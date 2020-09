Altın Palmiye Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden, bu yıl yedincisi düzenlenecek olan 'BİG Golden Palm Awards' (Altın Palmiye Ödülleri), kasım ayına ertelendi. Koronavirüs salgınından dolayı ertelenen 'bol yıldızlı' gece, yine Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleşecek.

DİLAY KORKMAZ VE JESS MOLHO SUNACAK

Geleneksel hale gelen BİG Golden Palm Awards'te bu yıl organizasyonun internet sitesi üzerinden yaklaşık 2.5 milyon oy kullanıldı. Dilay Korkmaz ve Jess Molho'nun sunacağı rüya organizasyonda, halk oylarıyla belirlenen ünlü isimler, 'Altın Palmiye'lerine kavuşacak. Özbekistan Merkezli Brand Investment Group ana sponsorluğunda, Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Shukhrat Khurramov ve Big Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ev sahipliğindeki 7. BIG Golden Palm Awards Gala Gecesi'nde, iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim boy gösterecek. Şebnem Schaefer'ın kırmızı halı röportajlarını yapacağı görkemli gecede, 'Onur Ödülleri' ve 'Özel Ödüller' dışında, 38 kategoride ünlü isimler ödüllerine kavuşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

NEDİM DELİBAŞ: ALTIN PALMİYE'Yİ DÜNYA SAHNESİNE TAŞIYACAĞIZ



Gecenin ev sahiplerinden Big Creative Yönetim Kurulu Başkanı ünlü iş adamı Nedim Delibaş, "Altın Palmiye Ödülleri'ni Türkiye'de daha da çok yükselteceğiz. Pandemi süreci geçtikten sonra çok daha ileri hedeflere doğru yol alacağız. 2022 yılında EXPO Dubai'de Altın Palmiye Ödülleri'ni düzenleme gibi bir planımız var. Bununla ilgili görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam ediyor. BİG Golden Palm Awards'ü dünya sahnesine taşıyacağız" diye konuştu.

Nedim Delibaş

DÜNYACA ÜNLÜ STARLAR SAHNEDE

Dünyaca ünlü popstarlar 'I Lost You' şarkısı ile dillere düşen Havana grubu tam ekip olarak gecede yer alırken, 'Back To Me' şarkısı ile dünya müzik listelerini sallayan Eneli'nin performanslarıyla sahne alacağı ve dünyaca ünlü şarkıcı Dharia geceye özel repertuarıyla şarkılarını seslendireceği bol yıldızlı organizasyonda, konuklar unutulmaz bir gece yaşayacak. Türkiye'nin en ünlü isimlerinin bir araya geleceği etkinlikte, ödül alacak olan isimler ise şöyle:

Demet Akbağ

Altın Palmiye Özel Ödülleri: Halit Ergenç, Murat Yıldırım, Necati Şaşmaz, Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli.

Onur Ödülleri: Demet Akbağ, Ali Eyüboğlu ve Fatih Altaylı.

Ödüller:

Yılın Rock Müzik Sanatçısı: Haluk Levent

Yılın Rap Müzik Sanatçısı: Norm Ender

Yılın Komedi Filmi: Baba Parası

Yılın Komedi Oyuncusu: Ahmet Kural – Murat Cemcir

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ

Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Farah Zeynep Abdullah

Yılın Şarkısı Ödülü: Mustafa Ceceli & Irmak Arıcı – Gün Ağarmadan

Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı: Irmak Arıcı

Yılın Düeti: Bilal Sonses & Bengü - İçimden Gelmiyor

Yılın Aksiyon Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yılın TV Dizisi: Kuruluş Osman

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Ebru Şahin

Yılın Yapımcısı: Mehmet Bozdağ

Yılın Erkek Fantezi Sanatçısı: Bülent Serttaş

Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı: Sevcan Orhan

Yılın Sinema Filmi: 7 Koğuştaki Mucize

Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi: Güneşi Gördüm - Mahsun Kırmızıgül

Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Cem Belevi

Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener

Yılın Kadın Fantezi Sanatçısı: Kibariye

Yılın Kadın Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Aslı Hünel

Yılın Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül

Yılın Tiyatro Oyunu: Amedeus

Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu: Okan Bayülgen

Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu: Serenay Sarıkaya

Yılın Televizyoncusu: Acun Ilıcalı - TV8

Yılın Televizyon Kanalı: Kanal D

Yılın Kadın Kuşağı Programı: Hayatta Her Şey Var – Beyaz Tv

Yılın Haber Programı: Akıl Çemberi - CNN Türk

Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik

Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir

Yılın Yarışma Programı: Master Chef - TV8

Yılın Kültür Sanat Programı: Gece Gündüz Ntv

Yılın Hafta Sonu Programı: Burası Haftasonu - Habertürk

Yılın Haber Kanalı: Ntv

Yılın Magazin Programı: Magazin D

Yılın Realty Show Programı: Kuaförüm Sensin

İş Dünyası Ödülleri:

Yılın Girişimcisi: Ayşegül Özdemir

Yılın İş adamı: Ali Koç

Yılın Moda Markası: Lagranze