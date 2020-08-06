Altın fiyatları ne kadar? Yarım altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Rekora koşan altında son durum ne?

Covid-19 salgını nedeniyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Son iki aydır düşüş göstermeyen altın fiyatlarında son durum haberimizde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Rekor kıran altın fiyatlarında artış devam ediyor. Gram altın alış fiyatı 464 TL, SATIŞ 465 TL'dir. Çeyrek altın alış fiyatı 749, satış 764 TL'yi bulmaktadır.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

İyi bir yatırım aracı olarak görülen altın, artan fiyatlar nedeniyle cep yakmakta. ONS fiyatın yükselmesiyle birlikte gram altın 6 Ağustos perşembe günü alış fiyatı 464 TL olarak belirlendi.

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