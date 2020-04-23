Altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Gram altın fiyatları nedir? Güncel altın fiyatları! Altın tarihi rekoronu ve yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle piyasalardaki olumsuz hava altına yansımış ve altının tarihi rekora gitmesini sağlamıştı. Peki, Altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Gram altın fiyatları nedir? Güncel altın fiyatları!