Altın fiyatları: Altın gram fiyatı ne kadar? 21 Eylül altın ons fiyatı, canlı kur

Altın 21 Eylül Pazartesi günü hareketli başladı. 1950 dolar ile güne başlayan altının ons değeri, öğle saatlerinde 1947 doları gördü. Gram altın ise alışta 475 TL, satışta ise 476 TL olarak belirlendi. Altının ons değerinde düşüş yaşanırken gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarında artış sürüyor.

ALTIN ONS DEĞERİ NE KADAR?

21 Eylül günü belirlenen altın kuruna göre altının ons değeri alışta 1.952,02 dolar, satışta ise 1.952,44 dolar olarak açılandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yükselişini sürdüren gram altın 475 TL alış, 476 TL'de satış fiyatına ssahip görünüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Piyasada çeyrek altının alış fiyatı 759 TL, satış fiyatı ise 776 TL oldu.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım atın amayı planlayanlar için alış fiyatı 1.516,66 TL, satış fiyatı ise 1.555,00 TL'dir.

CUMHURİYET ALTNI FİYATI NE KADAR?

Evlilih hazırlıkları yapanların gözü kulağı altın fiyatlarındayken, Cumhuriyet altını da yükselişine devam ediyor. 21 Eylül itibariyle alış fiyatı3.039, satış fiyatı 3.097 şeklinde belirlendi.