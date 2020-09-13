Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?

TFF ligi bu hafta itibari ile başladı. Maçlar büyük ilgiyle takip ediliyor. Özellikle koronavirüs önlemleri ile oynanan maçların seyircisiz olup olmayacağı, maçın hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu büyük merak. Bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ALTAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in yayın haklarını satın alan TRT, TRT Spor ekranlarından tüm TFF 1. Lig maçlarını canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu. Altay - Samsunspor maçınında TRT Spor ekranlarından ve beIN CONNECT'ten naklen yayınlanması bekleniyor.

ALTAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Altay - Samsunspor maçı 13 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Onur Özütoprak olacak.

ALTAY- SAMSUNSPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında mücadele, seyircisiz oynanacak.