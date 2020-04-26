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Almanya'da 26 yaşındaki Türk genci Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da Essen Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören 26 yaşındaki bir Türk gencinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

26.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:48

Almanya'da Essen Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören 26 yaşındaki bir Türk gencinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, 3 haftadır hastanede tedavi gören Türk genci, Kovid-19 nedeniyle dün gece hayatını kaybetti.

Vefat eden Türk gencinin 80 yaşındaki dedesinin de iki hafta önce Kovid-19'dan öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Mannheim'da Kovid-19'dan vefat eden diğer bir Türk vatandaşının eşinin de 3 gün önce aynı hastalıktan hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları ifade edildi.

Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 113'e yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 156 bin 724'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 880'e çıktı.