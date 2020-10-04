Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobili ile caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek çocuk parkına daldı. 20 ADY 554 plakalı Wolksvagen marka otomobiliyle park içerisinde bulunan banklara çarparak durabilen sürücünün aracını bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza anında parkta kimsenin olmaması ise olası bir yaralanmayı engellemiş oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Otomobil polis ekipleri tarafından incelendikten sonra otoparka çekildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, park içerisinde bulunan banklar ise belediye görevlileri tarafından temizlendi.

Kaçan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından aranıyor.