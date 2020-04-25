Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran nereli, kaç yaşında?

Alkan Dalgakıran, 2020 sezonu O Ses Türkiye yarışmasına Seda Sayan'ı takımında katılmıştı. Uygar Erdoğan ile finalde yer alan genç yetenek, 2020 sezonunun birincisi oldu. Alkan Dalgakıran 25 yaşında ve dahil olduğu bir müzik gurubu bulunuyor. İşte, ayrıntılar...

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Dalgakıran, 25 yaşında ve aslen Yalovalıdır. Bursa Uludağ Üniversitei'nde Zootekni eğitimi görüyor. Başarılı müzisyenin 'Trafik' adında da grubu bulunuyor.

O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran, 2020 sezonunun birincisi oldu. Son olarak Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkı kazanmıştı. 14 Şubat akşamı finalist olan isimler arasında yer aldı.