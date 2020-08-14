Alim Yıldız kimdir? Prof.Dr. Alim Yıldız hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Alim Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Alim Yıldız kimdir! Alim Yıldız hayatı ve biyografisi!

ALİM YILDIZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Haziran 1968

Yaşı: 52 yaşında

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı fakültede Türk-İslam edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul, Aydın ve İzmir'de öğretmenlik görevlerinde bulundu. 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Doktora çalışmasını 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 2004'te yardımcı doçent, 2006'da doçent, 2012 yılında Profesör oldu.

Değişik gazete ve dergilerde şiir ve yazıları yayımlandı. Muştu ve Buruciye Edebiyat dergilerinde yayın yönetmenliği, Sultanşehir dergisinde sanat danışmanlığı görevini üstlendi. Şiirlerinden bir kısmı bestelendi.

Prof. Dr. Alim Yıldız'ın yayımlanmış 30'un üzerinde kitabı, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunduğu çok sayıda tebliği ve çeşitli dergilerde yayımlanan ilmî makaleleri bulunmaktadır.

KURUM BİLGİLERİ

Birim

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

İslam Tarihi ve Sanatı Böl.

Ana Bilim Dalı

Türk İslam Edebiyatı