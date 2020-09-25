Ali Ürküt kimdir? Ali Ürküt nereli, kaç yaşında? Ali Ürküt biyografi

Ali Ürküt kimdir sorusu aratılıyor. HDP'nin RTÜK üyesi olarak bilinen Ürküt, 8 yıl boyunca sendikacılık yapmıştır. FArklı siyasi partilerde de üst düzey görevler almıştır. Ali Ürküt eşi, hayatı merak ediliyor. Ali Ürküt kim?

ALİ ÜRKÜT KİMDİR?

Ürküt, 1959 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Ürküt,Dicle Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde 17 yıllık kamu hizmeti vardır. 8 yıl sendikacılık yapmıştır. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Çeşitli siyasi partilerde üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Evli ve dört çocuk babası olan Ali Ürküt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 11.07.2019 tarih ve 101'inci Birleşiminde Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeliğine seçildi.