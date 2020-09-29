Ali sürmeli sağlık durumu nasıl? Ali Sürmeli hastaneye hangi ünlü isimler gitti?

TÜRK sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede olan usta oyuncunu sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

ALİ SÜRMELİ SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu hemen ameliyata alındı. Başarılı bir şekilde geçen ameliyat sonrası usta oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildİ.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, şunları söyledi: "Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz."

ALİ SÜRMELİ'Yİ HANGİ OYUNCU ARKADAŞLARI ZİYARET ETTİ?

Oktay Kaynarca hastane ilk koşan isimler arasında. Kaynarca, "Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. 'Hastayım' demiş öyle yatırmışlar" dedi.

Ali Sürmeli'yi yalnız bırakmayan bir isim Mahsun Kırmızıgül. Kırmızıgül, "Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Erkan Can, Bahtiyar Engin ve Talat Bulut hastaneye giderek Ali Sürmeli hakkında bilgi aldı.