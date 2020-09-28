Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli nereli, kaç yaşında? Ali Sürmeli dizileri, filmleri
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli hayatı, biyografisi araştırılanlar arasında bulunuyor. Sürmeli, Bingöl doğumludur, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Ali Sürmeli eşi kim?
Yer aldığı dizi, film ve tiyatro oyunlarının yanı sire Ali Sürmeli, çeşitli oyunları da yönetti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana gelen oyuncu, Deli Yürek dizisiyle TV ekranlarında tanınır hale geldi. Ali Sürmeli kim?
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Solhan, Bingöl'de dünyaya geldi. Zaza asıllı oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) oldu. Ali Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.
İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı film olan Sürmeli, Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriylede adından söz ettirdi. Bir dönem Canan Yüksel ile kısa bir evlilik gerçekleştiren oyuncunun Eren adında bir çocuğu bulunuyor.
Sürmeli, 2000 yılında 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeFiller ve Çimen ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 1996'da 8.Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Sokaktaki Adam ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve aynı yıl 18.Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde yine aynı projeyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini almaya hak kazandı.
DİZİLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020)
Çukur (2019)
Çarpışma (2019)
Beyaz Karanfil (2014)
Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012)
Baba Ocağı (2008-2009)
Kuzey Rüzgarı (2007)
Senin Uğruna (2007)
Aşka Sürgün (2006)
Yağmurdan Sonra (2006)
Kin ve Gül (2005)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Kasabanın İncisi (2003)
Hürrem Sultan (2003)
Deli Yürek (1999-2001) T
Kurtuluş (1996)
FİLMLERİ
Mucize 2: Aşk :2019
Hep Yek 3 : 2019
Vezir Parmağı : 2017
Babaların Babası : 2016
Mucize : 2014
Açlığa Doymak : 2012
Birses Böler Geceyi : 2012
New York'ta Beş Minare : 2010
Takiye:Allah Yolunda : 2010
Kolpaçino : 2009
Güneşi Gördüm : 2009
Girdap : 2008
Hoşçakal Güzin : 2008
Fırtına : 2007
Beyaz Melek : 2007
Eve Giden Yol : 2006
Umut Adası : 2006
Sınav : 2006
Şellale : 2001
Son : 2001
Filler ve Çimen : 2000
Kaçıklık Diploması : 1998
Karışık Pizza : 1998
Hayat Bazen Tatlıdır : 1996
Düş, Gerçek, Bir de Sinema : 1995
Sokaktaki Adam : 1995
Babam Askerde : 1994
Hoş Memo : 1993
Mavi Sürgün : 1993
Gece Dansı Tutsakları : 1988
Dönüş : 1988
Beyaz Ölüm : 1983