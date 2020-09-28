Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli nereli, kaç yaşında? Ali Sürmeli dizileri, filmleri

Yer aldığı dizi, film ve tiyatro oyunlarının yanı sire Ali Sürmeli, çeşitli oyunları da yönetti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana gelen oyuncu, Deli Yürek dizisiyle TV ekranlarında tanınır hale geldi. Ali Sürmeli kim?

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Solhan, Bingöl'de dünyaya geldi. Zaza asıllı oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) oldu. Ali Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı film olan Sürmeli, Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriylede adından söz ettirdi. Bir dönem Canan Yüksel ile kısa bir evlilik gerçekleştiren oyuncunun Eren adında bir çocuğu bulunuyor.

Sürmeli, 2000 yılında 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeFiller ve Çimen ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 1996'da 8.Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Sokaktaki Adam ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve aynı yıl 18.Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde yine aynı projeyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini almaya hak kazandı.

DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020)

Çukur (2019)

Çarpışma (2019)

Beyaz Karanfil (2014)

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012)

Baba Ocağı (2008-2009)

Kuzey Rüzgarı (2007)

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006)

Yağmurdan Sonra (2006)

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Deli Yürek (1999-2001) T

Kurtuluş (1996)

FİLMLERİ

Mucize 2: Aşk :2019

Hep Yek 3 : 2019

Vezir Parmağı : 2017

Babaların Babası : 2016

Mucize : 2014

Açlığa Doymak : 2012

Birses Böler Geceyi : 2012

New York'ta Beş Minare : 2010

Takiye:Allah Yolunda : 2010

Kolpaçino : 2009

Güneşi Gördüm : 2009

Girdap : 2008

Hoşçakal Güzin : 2008

Fırtına : 2007

Beyaz Melek : 2007

Eve Giden Yol : 2006

Umut Adası : 2006

Sınav : 2006

Şellale : 2001

Son : 2001

Filler ve Çimen : 2000

Kaçıklık Diploması : 1998

Karışık Pizza : 1998

Hayat Bazen Tatlıdır : 1996

Düş, Gerçek, Bir de Sinema : 1995

Sokaktaki Adam : 1995

Babam Askerde : 1994

Hoş Memo : 1993

Mavi Sürgün : 1993

Gece Dansı Tutsakları : 1988

Dönüş : 1988

Beyaz Ölüm : 1983