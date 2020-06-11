Alev topuna dönen araçtan kaçmak için yarıştılar

Alev alev yanarken freni boşalıp park halindeki diğer araçlara doğru yönelen otomobili fark eden sürücüler, araçlarını yanmaktan son anda kurtardı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, adeta alev topuna döndü. Sürücü aracını yol kenarına çekip alev alev yanışını izlediği sırada, freni boşalan otomobil park halindeki araçlara doğru ilerledi, bunu gören diğer sürücüler araçları ve kendilerini alevlerin arasından son anda kurtardı.

Olay, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Güneş hakimiyetindeki otomobil seyir halindeyken bir anda motor kışından alev almaya başladı. Aracını yol kenarına park eden Güneş, araçtan indi. Otomobil sürücüsü Güneş, aracının yanışını izlediği sırada alev topuna dönen otomobilin freni boşaldı. Yolun yokuş aşağı olması sebebiyle park halindeki diğer araçlara doğru hareket etmeye başlayan otomobil, büyük panik yaşattı. Durumu fark eden araç sahipleri otomobillerini binerek yanan aracın yanından son anda uzaklaştı. Halen hareket halinde bulunan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi.

İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.