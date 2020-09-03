ALES sonuçları açıklandı! 2020 ALES sonucu sorgulama

Akademik kariyer planlayan adaylar için ÖSMY tarafından düzenlenen ALES sınavı 16 Ağustos'ta yapıldı. ALS sonuçları heyecanla beklenirken, ÖSYM'den haber geldi. ALES/1 sonuçları açıklandı. İşte, ALES sınavı hakkında detaylar...

2020 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

ALES SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ALES SONUCU SORGULAMA....