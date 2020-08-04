ALES sınavı ne zaman? 2020 ALES/1 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav yerleri açıklandı mı?

2020 ALES sınavı 16 Ağustos Pazar tarihinde yapılacak olup başvuruları bitmiştir. Sınava girecek adaylar giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyorlar. Henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. Peki ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

2020 yılında yapılacak olan ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav için başvurular bitmiştir. ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.

ALES 2020 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ALES/1 2020 sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmamıştır . Henüz ÖSYM'nin resmi web sitesinde sınav giriş belgeleri açıklanmadı. Fakat yakın zamanda sınav giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor.

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ALES 2020 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri açıklanmadığı için sınav yerleri de henüz açıklanmamıştır. Fakat sınava son 10 gün kala giriş belgesi ve sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Sınava giriş belgenizi ve yerlerinizi "https://ais.osym.gov.tr/" sitesinden sorgulatabilirsiniz.

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin takvimine göre ALES/1 sınav sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.