ALES nedir? ALES sınavı ne zaman? 2020 ALES/2 sınavı geç başvuru tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları tamamlanmıştı, adaylar ALES/2 geç başvuru tarihlerini araştırıyor. ALES ücreti ne kadar? ALES nedir? Yıl içerisinde iki defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında detaylar haberimizde.

ALES NE ZAMAN?

Yılın ilk sınavının ardından ALES/2 sınavı için ÖSYM'nin bildirdiği tarih, 6 Aralık şeklinde oldu. Adaylar, sınava başvurlarını 1 - 12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmişti.

ALES 2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 4 Kasım 2020 tarihinde geç başvurularını yapabilecekler.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava ilk başvuru için belirlenen ücret 130 TL idi. ALES için geç başvuru ücreti de yüzde 50 arttırımla 195 TL şeklinde belirlendi.

ALES NEDİR?

(ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, adayların tezli yüksek lisans başvurularında YDS gibi oldukça önemlidir ve yüksek puan alan adaylar öncelikli konuma gelmektedir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Sınav KPSS gibi bilgi ağırlıklı değildir, genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.