ALES'in yaklaşmasıyla sınava girecek olana adaylar ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı? ALES sınav giriş belgeleri nasıl alınır? ALES sınav yerleri öğrenme ekranı gibi konuları araştırtıyor. İşte, ALES sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı!

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.16 Ağustos 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tradresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre, 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

ALES sonuçları 7 Eylül'de ilan edilecek.

ALES/2 sınavına başvurular 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES: AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

• > yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

•> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

•> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES'TE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.