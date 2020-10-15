UEFA Uluslar Ligi devam ederken, dün akşam Türkiye - Sırbistan maçı oynandı. Maçtan özet görüntüler ve öne çıkan isimler oldu. Aleksandar Mitrovic gol atan isimlerden biri olmasından sonra gündeme geldi. Aleksandar Mitrovic kimdir, kaç yaşında? Aleksandar Mitrovic hangi takımda oynuyor?

ALEKSANDAR MİTROVİC KİMDİR?

16 Eylül 1994 tarihinde Sırbistan'ın Smederevo kentinde dünyaya geldi. Aleksandar Mitrovic, futbola Partizan altyapısında başlayan yeteneklerden biri. Sırbistan'ın Teleoptik takımında kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki golcü, 2013 yılında 5 milyon Euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu.

Belçika ekibinde de etkili performansını sürdüren Mitrovic, Ocak 2015 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Newcastle United'ın yolunu tuttu.

2.5 sezon boyunca Newcastle United formasını terleten golcü futbolcu, Ocak 2018'de 600 bin Euro karşılığında Fulham'a kiralandı. Aleksandar Mitrovic, aynı sezon sonunda 24.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'ın yolunu tuttu.

ALEKSANDAR MİTROVİC PİYASA DEĞERİ

Bu sezon İngiltere'de 6 maçta boy gösteren Sırp golcü, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Aleksandar Mitrovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

ALEKSANDAR MİTROVİC KAÇ YAŞINDA?

1994 tarihinde dünyaya gelen Aleksandar Mitrovic, 26 yaşındadır.

ALEKSANDAR MİTROVİC HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İngiliz takımı Fulham ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam etmektedir.