Alanya Hatayspor maçı sonucu kaç kaç? Alanya Hatayspor gollerini kimler attı?

Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor.

Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek Atakaş Hatayspor, burada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

ALANYA HATAYSPOR MAÇ SONUCU

6 - 0'lık galibiyet alan Alanya, Hatayspor'a karşı yüksek istatistiklere sahip bir maç ortaya koydu.

ALANYA HATAYSPOR GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Alanya'nın gollerini 4 isim attı.

Bakasetas 18'

Luz Pereira 23', 67', 77'

Adam Bareiro 34'

Moubandje 45+2'