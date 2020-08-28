Alaattin Çakıcı'dan Cratos'u satın aldı iddialarına yalanlama

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan infaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, bir gazetede hakkında çıkan "Kıbrıs'ta Cratos'u satın aldı" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"BU TİP HABERLERİN HEPSİ KÜLLİYEN YALANDIR"

Konuyla ilgili basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile kamuoyuna açıklama yapan Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'ta Cratos isimli oteli aldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Cezaevinden çıktığı günden beri herhangi bir satış ya da alım işlemi gerçekleştirmediğini belirten Çakıcı, "Bu tip haberlerin hepsi külliyen yalandır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Devletimiz kimin ne yapıp yapmadığı konusunda bu tip haberleri yapıp basına servis eden kişilerden daha fazla bilgi sahibidir" dedi.

Açıklamasının devamında kendisiyle ilgili iddiayı gündeme getiren gazetelere bir de soru yönelten Çakıcı şöyle devam etti:

"Bu haberi yapan gazete ve diğer gazeteler Ermeni diasporasının ve Kolombiya mafyasının parasını Türkiye'de kullanıp borçlu iş adamlarının malını gasp eden vatan hainlerini, sözde iş adamlarının namussuzluklarını neden gündeme getirmiyor?"