Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu

AKSARAY'da boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde boş arazide meydana geldi. Arazide yanmış erkek cesedi olduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede, cesedin yanında 2.5 litrelik şişede 500 gram benzin bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.