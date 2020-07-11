Akşamüstü nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla akşamüstü mü, akşam üstü mü? Akşamüstü ne demek?

Akşamüstü kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, akşamüstü TDK'ya göre nasıl yazılır? Akşamüstü nasıl yazılır? Akşamüstü m, akşamüstü mü? TDK'ya göre akşamüstü kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE AKŞAMÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Akşam üstü: Yanlış

Akşamüstü: Doğru

TDK'YA GÖRE AKŞAMÜSTÜ NE DEMEK?

akşamüstü

zarf, (akşa'müstü)

Güneşin battığı sıralarda, akşama doğru, akşam yaklaşırken, akşamüzeri:

"Akşamüstü salona çıktığında kapının altından atılmış bir bildiri buldu." - Yusuf Atılgan